Sciopero dei trasporti a Napoli | le corse garantite per metro | bus e funicolari

Nuovodei, si fermano per quattro ore, bus edel capoluogo campano. Anm informa che per venerdì 4 dicembre 2020 le organizzazioni sindacali FIT CISL e FAISA CISAL hanno proclamato uno didi 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00. L'eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: •Chiaia, Centrale e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. La Funicolare di Mergellina resta chiusa. •Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.30 e da Garibaldi alle ore ...

