Sci, De Micheli: "Non ci sono le condizioni per la ripartenza". Di Maio: "Dibattito surreale"

Dpcm Natale, conferme sulla chiusura degli impianti sciistici. De Micheli: "Non ci sono le condizioni per la riapertura". ROMA – Dpcm Natale, conferme sulla chiusura degli impianti sciistici. Nonostante il pressing delle Regioni, il premier Conte non sembra essere intenzionato a fare un passo indietro. A ribadire la posizione dell'esecutivo è stata la ministra Paola De Micheli, riportata da Fanpage, a margine di una conferenza a Sondrio: "Non esistono le condizioni sanitarie. Ritengo che, prima di Natale, non si possano riaprire gli impianti di risalita. Le buone linee guida per poterlo fare ci sono, ma non si può farlo perché attorno allo sci ruotano altre attività potenzialmente pericolose per i contagi".

