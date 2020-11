Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Voglio sfruttare le occasioni. In gigante è mancato un progetto. Il parallelo non è il futuro” (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca De Aliprandini è il miglior gigantista italiano del momento. Il nativo di Cles è la punta di diamante di una squadra che sta cercando di risollevarsi dopo alcune stagioni difficili e dove proprio il 30enne azzurro è stato l’unico a mettersi in luce con dei risultati di valore. De Aliprandini si è raccontato ad OA Sport alla vigilia del parallelo di Lech, soffermandosi sulla stagione passata e su quella che sta veramente per cominciare. Non è mancato poi un commento su Marcel Hirscher e su quanto l’austriaco sia stato un dominatore all’interno del Circo Bianco. Prima di tutto quali sono le tue sensazioni in queste ultime settimane in vista del vero inizio della stagione?“Ci siamo allenati bene in questi giorni. In Val Senales abbiamo lavorato molto e dopo Soelden ho lavorato anche su più ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)Deè il miglior gigantista italiano del momento. Il nativo di Cles è la punta di diamante di una squadra che sta cercando di risollevarsi dopo alcune stagioni difficili e dove proprio il 30enne azzurro è stato l’unico a mettersi in luce con dei risultati di valore. Desi è raccontato ad OA Sport alla vigilia deldi Lech, soffermandosi sulla stagione passata e su quella che sta veramente per cominciare. Non èpoi un commento su Marcel Hirscher e su quanto l’austriaco sia stato un dominatore all’interno del Circo Bianco. Prima di tutto quali sono le tue sensazioni in queste ultime settimane in vista del vero inizio della stagione?“Ci siamo allenati bene in questi giorni. In Val Senales abbiamo lavorato molto e dopo Soelden ho lavorato anche su più ...

