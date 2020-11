Sci alpino | Luca De Aliprandini | “Mi ero preparato bene ma non sono riuscito a ottenere ciò che volevo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) Si concluderà oggi pomeriggio, con il via degli ottavi fissato alle ore 17.50, il parallelo maschile valido per la Coppa del Mondo di sci: siappena concluse le qualifiche, in programma a Lech – Zuers, in Austria, con il tabellone ad eliminazione diretta, che metterà a confronto i migliori 16, nel quale non saranno presenti italiani. Eliminato Giovanni Borsotti, che ha parlato al sito della FISI: “Mi aspettavo di più da questa gara, ho sbagliato troppo in entrambe le manche, adesso dobbiamo metabolizzare questa giornata perché abbiamo due appuntamenti importanti la prossima settimana a Santa Caterina Valfurva dove vogliamo fare“. Fuori ancheDe: “Prima run abbastanza positiva, nella seconda la neve è diventata ancora più aggressiva, queste nonle ...