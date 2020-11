Sci alpino | Lech Zürs 2020 | potere Vlhova | ma che Brignone! La velocità chiarirà le idee sulla Coppa

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) Quando mantieni le promesse, o quanto meno le intenzioni, soprattutto in uno sport dalle mille variabili come lo sci, vuol dire che sei un fenomeno e hai grande fiducia nelle tue capacità. Petravoleva 300 punti nelle ultime tre gare, tra Levi (2 slalom) e(parallelo), e nonostante qualche difficoltà qua e là, un percorso a ostacoli soprattutto in Austria, se li è presi. Di prepotenza. Non possiamo dire che abbia già le manidel Mondo, ma sinceramente lo pensiamo. Con 8 giganti e 7 slalom ancora da disputare, nessuna combinata, nessun altro parallelo, uno Shiffrin ancora in ritardo di condizione, Brignone e Bassino poco performanti tra i rapid gates, alla slovacca basterà mantenere un livello anche solo discreto inper ...