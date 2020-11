Sci alpino, Coppa del Mondo Lech 2020-2021: tocca al parallelo maschile, nuovo format per l’unico appuntamento stagionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo l’esordio di Soelden tornano finalmente in azione anche gli uomini nella Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. A Levi nel corso dello scorso fine settimana hanno gareggiato solamente le donne, che ieri in quel di Lech (Austria) hanno messo in scena il parallelo in programma. Una specialità che vedrà solamente questo appuntamento nel corso della stagione, fatta eccezione ovviamente per quello che si disputerà nel corso dei Mondiali di Cortina. Le finali di Lenzerheide, Svizzera, che saranno di scena nel mese di marzo vedranno solamente un parallelo a squadre. Quale sarà il regolamento della gara odierna? Si inizierà dalle qualificazioni del mattino (scatteranno alle ore 10.00), che si svilupperanno su due manche. Nella prima i ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo l’esordio di Soelden tornano finalmente in azione anche gli uomini nelladeldi sci. A Levi nel corso dello scorso fine settimana hanno gareggiato solamente le donne, che ieri in quel di(Austria) hanno messo in scena ilin programma. Una specialità che vedrà solamente questonel corso della stagione, fatta eccezione ovviamente per quello che si disputerà nel corso dei Mondiali di Cortina. Le finali di Lenzerheide, Svizzera, che saranno di scena nel mese di marzo vedranno solamente una squadre. Quale sarà il regolamento della gara odierna? Si inizierà dalle qualificazioni del mattino (scatteranno alle ore 10.00), che si svilupperanno su due manche. Nella prima i ...

