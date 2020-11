Scatto macabro e rubato Maradona | la foto che indigna il mondo intero e costa carissimo a questi uomini | Guarda

(Di venerdì 27 novembre 2020) Un selfie ètoai dipendente delle pompe funebri Pinier. Mentre l'Paese piangeva Diego Armando, alcuni hanno pensato di scattarsi unaaccanto al cadavere per poi pubblicare il tutto sui social. Immediata la reazioneta dei fan del campione che si sono scatenati contro i tre dipendenti delle pompe funebri che hanno organizzato la camera ardente all'interno della Casa Rosada. Gli scatti sono stati rubati mentre la salma veniva trasportata dalla villa di Tigre - luogo del decesso - al palazzo presidenziale, prima che la bara venisse sigillata. I responsabili del gesto sono stati subito individuati e, come ha fatto sapere l'agenzia di pompe funebri, saranno immediatamente licenziati.

Libero_official : Scatto macabro e rubato. La foto di #Maradona che indigna il mondo intero e costa carissimo ai dipendenti delle pom… - infoitsport : Morte Maradona, selfie con la salma del Pibe: lo scatto è macabro [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : Scatto macabro

Diego Molina, l’autore del macabro scatto con il corpo di Maradona nella bara, è stato licenziato. Il dipendente delle pompe funebri ha scatenato l’indignazione del web dopo che la foto scattata al fi ...BUENOS AIRES - "Non mi riposerò fino a che i responsabili non pagheranno". Sono queste le parole di Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona. Il legale del Pibe de Oro ha giurato che non si fe ...