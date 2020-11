Scandone, De Gennaro: “Siamo pronti a fare bene in campionato” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ tempo di ripartire per la Scandone Avellino. Domenica pomeriggio al Pala del Mauro arriva Formia per il primo match stagionale. In vista dell’esordio stagione il coach Gianluca De Gennaro ha fatto il punto: “Siamo una squadra nuova, escluso Marzaioli unico superstite, abbiamo creato un roster nuovo, un mix tra giovani e senior, secondo me all’altezza del compito che devono affrontare. Affrontiamo Formia, siamo carichi per affrontare la partita nel modo migliore”. “E’ una squadra molto buona, un mix tra giovani e senior, Longobardi è un decano della categoria, ha fatto grandi numeri in questi anni, l’uomo chiave, un occhio di riguardo dovremo averlo – sottolinea De Gennaro – Noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli, a mettere in campo la nostra voglia di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ tempo di ripartire per laAvellino. Domenica pomeriggio al Pala del Mauro arriva Formia per il primo match stagionale. In vista dell’esordio stagione il coach Gianluca Deha fatto il punto:una squadra nuova, escluso Marzaioli unico superstite, abbiamo creato un roster nuovo, un mix tra giovani e senior, secondo me all’altezza del compito che devono affrontare. Affrontiamo Formia, siamo carichi per affrontare la partita nel modo migliore”. “E’ una squadra molto buona, un mix tra giovani e senior, Longobardi è un decano della categoria, ha fatto grandi numeri in questi anni, l’uomo chiave, un occhio di riguardo dovremo averlo – sottolinea De– Noi dobbiamo esseread affrontarli, a mettere in campo la nostra voglia di ...

