SBK | il mercato piloti della Ducati

Il 2020 del mondiale SBK è finito, ma la rosa dei piloti Ducati per il 2021 non è ancora completa. Se le selle ufficiali sono già assegnate, i satelliti e gli indipendenti stanno ancora facendo i loro conti, prima di porre le firme sui contratti. In questo articolo, faremo una panoramica di chi guiderà le Panigale V4R che vedremo in pista la prossima stagione. Chi saranno i piloti ufficiali Ducati in SBK? La squadra interna è già a posto. Scott Redding è confermato, e già da mesi è stato annunciato l'ingaggio di Michael Ruben Rinaldi. Il riminese prende il posto di Chaz Davies, il quale ha comunque la possibilità di rimanere in sella ad una Rossa. Rinaldi lascia GoEleven dopo una stagione ad alto livello, culminata con la vittoria di gara 1 a Teruel.Infatti, il gallese ha aperto una trattativa con il team ...

Mentre il gallese discute gli ultimi dettagli, il team di Barnabò resta in stand by: Rabat e Baz i favoriti, con Cortese possibile sorpresa. Motocorsa punta sulla novità, Brixx sulla continuità. Ecco ...

