Sarri Juventus, “Tuttosport”: risoluzione del contratto in vista? Spunta l’Inter (Di venerdì 27 novembre 2020) Sarri Juventus – Sarri per il dopo Conte per la risoluzione del contratto con la Juventus. Per l’ufficialità mancano solo alcuni dettagli. Uno di questi potrebbe essere la ‘penale’ da 2 milioni per la stagione 2020/2021, che stando al sondaggio di ‘Tuttosport’ il club bianconero non ha intenzione di pagare. La trattativa, per il quotidiano, torinese si è quindi bloccata. Nel frattempo, come svelato già dai diversi quotidiani sportivi, l’ex tecnico bianconero ha detto no alla Fiorentina, che per il dopo Iachini ha poi virato su Prandelli. Sarri Juventus, opzione Inter? Maurizio Sarri vuole un progetto ambizioso e che gli dia spazio di manovra, non se l’è sentita di entrare a stagione in corsa, ed è molto probabile che attenderà il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 novembre 2020)per il dopo Conte per ladelcon la. Per l’ufficialità mancano solo alcuni dettagli. Uno di questi potrebbe essere la ‘penale’ da 2 milioni per la stagione 2020/2021, che stando al sondaggio di ‘Tuttosport’ il club bianconero non ha intenzione di pagare. La trattativa, per il quotidiano, torinese si è quindi bloccata. Nel frattempo, come svelato già dai diversi quotidiani sportivi, l’ex tecnico bianconero ha detto no alla Fiorentina, che per il dopo Iachini ha poi virato su Prandelli., opzione Inter? Mauriziovuole un progetto ambizioso e che gli dia spazio di manovra, non se l’è sentita di entrare a stagione in corsa, ed è molto probabile che attenderà il ...

