Santa Maria a Vico, sono 314 i positivi: incremento significativo di guariti (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Primi segnali incoraggianti sul fronte “Covid” nella città di Santa Maria a Vico. Secondo gli ultimi dati, ufficializzati questo pomeriggio dal sindaco Andrea Pirozzi in apertura della seduta del consiglio comunale, si registrano 314 positivi, con un incremento significativo di persone guarite che passano a 204 mentre solo trenta si trovano attualmente in quarantena. “Dati – ha rimarcato Pirozzi – che non devono farci rilassare. Il mio pensiero va in queste ore a chi è stato colpito dall’epidemia e in particolare mi sia consentito rivolgere un saluto e un augurio di pronta guarigione al sindaco di San Felice a Cancello Giovanni Ferrara. Il miglioramento della curva epidemiologica nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Primi segnali incoraggianti sul fronte “Covid” nella città di. Secondo gli ultimi dati, ufficializzati questo pomeriggio dal sindaco Andrea Pirozzi in apertura della seduta del consiglio comunale, si registrano 314, con undi persone guarite che passano a 204 mentre solo trenta si trovano attualmente in quarantena. “Dati – ha rimarcato Pirozzi – che non devono farci rilassare. Il mio pensiero va in queste ore a chi è stato colpito dall’epidemia e in particolare mi sia consentito rivolgere un saluto e un augurio di pronta guarigione al sindaco di San Felice a Cancello Giovanni Ferrara. Il miglioramento della curva epidemiologica nel ...

