“Sanità l'unico boccone rimasto" Calabria, questione di lottizzazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Farsa Calabria. Il governo fa fuori tutti i commissari. E’ la legge della lottizzazione ed è ben più forte di ‘ndrangheta e massonerie varie. 25 nomine staff… Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 novembre 2020) Farsa. Il governo fa fuori tutti i commissari. E’ la legge dellaed è ben più forte di ‘ndrangheta e massonerie varie. 25 nomine staff… Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : “Sanità l'unico boccone rimasto' Calabria, questione di lottizzazione - 71locatelli : RT @robba07: Se siamo l’unico paese che per qualsiasi motivo non riesce a riaprire le scuole (del resto non riusciamo nemmeno a nominare un… - KarenSarlo : Intervista all’unico commissario che ha avuto il coraggio di svelare i misteri che stanno dietro la gestione mafios… - fiopap : Calabria#roberto speranza#giuseppe conte#complimenti sieti riusciti a far fuori anche Miozzo, l'unico in grado di g… - PReggioemilia : Bisogna avere ben chiaro che l'unico vero nemico in questo periodo storico si chiama #covid19, non le persone, tant… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sanità unico Un Rapporto Per Il Mercato Farmaci Antistaminici Per Sopravvivere, Rivivere, Prosperare Durante E Dopo Il Covid-19 Genova Gay