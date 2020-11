Sanità in Calabria, salta anche Miozzo (Di venerdì 27 novembre 2020) Sanità in Calabria, fumata nera per Agostino Miozzo. Il coordinatore del Cts non ha accettato le condizioni poste dal Governo. ROMA – Agostino Miozzo non sarà il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico sembrava essere il favorito per il dopo Cotticelli, ma nella mattinata di venerdì 27 novembre la fumata nera. L’ex numero uno della Protezione Civile aveva messo sul tavolo alcune garanzie per accettare questo incarico. Richieste non accettate dal Governo e la nomina del nuovo commissario si allontana ancora una volta. Le richieste di Miozzo al Governo Il Corriere della Sera ha svelato le garanzie che Miozzo ha messo sul tavolo di Palazzo Chigi. In primis il coordinatore del Comitato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020)in, fumata nera per Agostino. Il coordinatore del Cts non ha accettato le condizioni poste dal Governo. ROMA – Agostinonon sarà il nuovo commissario allain. Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico sembrava essere il favorito per il dopo Cotticelli, ma nella mattinata di venerdì 27 novembre la fumata nera. L’ex numero uno della Protezione Civile aveva messo sul tavolo alcune garanzie per accettare questo incarico. Richieste non accettate dal Governo e la nomina del nuovo commissario si allontana ancora una volta. Le richieste dial Governo Il Corriere della Sera ha svelato le garanzie cheha messo sul tavolo di Palazzo Chigi. In primis il coordinatore del Comitato ...

