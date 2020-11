Sanità in Calabria, la sceneggiata del governo continua: salta anche Miozzo, il sesto candidato (Di venerdì 27 novembre 2020) Siamo alla farsa, al ridicolo: anche il sesto candidato alla carica di commissario per la Sanità calabrese rischia di saltare. Si tratta di Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts che consiglia il governo sulle decisioni da prendere in materia di Covid. Miozzo, dopo aver manifestato una iniziale disponibilità, avrebbe chiesto al premier Giuseppe Conte poteri in deroga, ricevendone un categorico rifiuto.Il chirurgo, ospite di Radio Capital, ieri sembrava disponibile. Nella notte, l’ennesima puntata della sceneggiata romana a Palazzo Chigi. Miozzo e la candidatura saltata in Calabria “Io commissario in Calabria insieme a Gino Strada? , io non smentisco niente. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Siamo alla farsa, al ridicolo:ilalla carica di commissario per lacalabrese rischia dire. Si tratta di Agostino, attuale coordinatore del Cts che consiglia ilsulle decisioni da prendere in materia di Covid., dopo aver manifestato una iniziale disponibilità, avrebbe chiesto al premier Giuseppe Conte poteri in deroga, ricevendone un categorico rifiuto.Il chirurgo, ospite di Radio Capital, ieri sembrava disponibile. Nella notte, l’ennesima puntata dellaromana a Palazzo Chigi.e la candidaturata in“Io commissario ininsieme a Gino Strada? , io non smentisco niente. ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sulla Calabria il Governo dovrebbe darsi una mossa, sta facendo una figura imbarazzante. La domanda è: ma… - matteosalvinimi : Salta il quarto “commissario” per la Sanità della #Calabria in pochi giorni. Roba da matti, un governo così incompe… - matteosalvinimi : #Salvini: Dopo tre settimane il governo non ha ancora trovato un commissario per la Sanità in #Calabria. Ma vi pare… - Idl3 : RT @valfurla: Ma poi del commissario alla sanità in Calabria si è saputo piu nulla? Perche se ne avanza uno ci sarebbe la sanità lombarda - M5S_No_Grazie : RT @GnocchiGene: Salta anche Miozzo come Commissario della Sanità in Calabria:” Mia moglie verrebbe a Catanzaro, io no”. #27noviembre #Most… -

