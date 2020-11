Sanità in Calabria, Guido Longo il nuovo commissario. Conte: “Uomo delle istituzioni” (Di venerdì 27 novembre 2020) Guido Longo il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Il via libera è arrivato dopo il Consiglio dei Ministri. ROMA – Guido Longo il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. La scelta del premier Conte, dopo il no di Agostino Miozzo, è ricaduta sull’ex prefetto di Vibo Valentia. Una scelta fortemente sostenuta dal premier Conte. Ed è stato proprio il presidente del Consiglio ad annunciare la decisione con un post sui social: “Il nuovo commissario per la Sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020)ilallain. Il via libera è arrivato dopo il Consiglio dei Ministri. ROMA –ilallain. La scelta del premier, dopo il no di Agostino Miozzo, è ricaduta sull’ex prefetto di Vibo Valentia. Una scelta fortemente sostenuta dal premier. Ed è stato proprio il presidente del Consiglio ad annunciare la decisione con un post sui social: “Ilper lacalabrese è il prefetto. Un uomoistituzioni, che ha già ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - matteosalvinimi : Ma bastaaa. Quinto “commissario” per la Sanità in #Calabria che salta in un mese. Il governo scelga un Calabrese e… - matteosalvinimi : #Salvini: Sulla Calabria il Governo dovrebbe darsi una mossa, sta facendo una figura imbarazzante. La domanda è: ma… - GiorgioAntonel1 : RT @serebellardinel: Ci è voluto un pò di tempo, anche perchè in Italia è più facile imbattersi in un incompetente o in un delinquente come… - laureyeli : RT @davidallegranti: I commissari alla sanità in Calabria come i Dieci piccoli indiani di Agatha Christie -

