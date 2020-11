"Sangue sul viso, cercò anche di investirmi". Marina La Rosa vittima di violenza, l'orrore, poco più che bambina (Di venerdì 27 novembre 2020) anche Marina La Rosa è stata vittima di violenza, da ragazza. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello ha confessato sui social la sua drammatica esperienza con il suo fidanzato quando aveva appena 16 anni: "Mi picchiava e ogni tanto tornavo a casa con il Sangue sul viso e riuscivo a non dire la verità. Ha anche cercato di investirmi con la moto". L'uomo era più grande di lei: "Si ingelosiva per qualunque cosa", la sua "rabbia per me era proporzionale al suo amore". Visione, questa, fortunatamente corretta maturando: "Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di normale, in quella storia, c'era ben poco. L'amore è amore. E se è tale non fa male". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)Laè statadi, da ragazza. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello ha confessato sui social la sua drammatica esperienza con il suo fidanzato quando aveva appena 16 anni: "Mi picchiava e ogni tanto tornavo a casa con ilsule riuscivo a non dire la verità. Hacercato dicon la moto". L'uomo era più grande di lei: "Si ingelosiva per qualunque cosa", la sua "rabbia per me era proporzionale al suo amore". Visione, questa, fortunatamente corretta maturando: "Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di normale, in quella storia, c'era ben. L'amore è amore. E se è tale non fa male".

