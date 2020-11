Salvini si rivolge a Meloni e Berlusconi: 'I gruppi parlamentari unici sono la vera risposta a chi vuole dividerci' (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il tentativo del Pd è chiaro da mesi: vuole scegliersi un pezzo dell'opposizione con cui lavorare. Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il tentativo del Pd è chiaro da mesi:scegliersi un pezzo dell'opposizione con cui lavorare. Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini rivolge Da Di Maio a Salvini, offerte da Black Friday per uscire dall'angolo L'HuffPost Salvini chiede unità al centrodestra: “Gruppo unico in Parlamento con Lega, Fdi e Fi”

Secondo Salvini il Pd sta tentando di “scegliersi un pezzo dell ... Se il centrodestra fosse andato in ordine sparso non avrebbe incassato alcun successo”. E ancora al Pd si rivolge il leader della ...

Salvini si rivolge a Meloni e Berlusconi: "I gruppi parlamentari unici sono la vera risposta a chi vuole dividerci"

Per il leader della Lega la coalizione "non è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 Regioni su 20" ...

Per il leader della Lega la coalizione "non è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 Regioni su 20" ...