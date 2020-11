Salvini: “La Lombardia diventi subito zona arancione. Sala lo dica ai suoi amici del Pd…” (Di venerdì 27 novembre 2020) “I dati sanitari (per fortuna) sono evidenti da giorni. La Lombardia da zona rossa deve diventare zona arancione, con le riaperture previste. subito“. Salvini: la Lombardia diventi subito zona arancione Non usa mezzi termini Matteo Salvini, l’esecutivo sta sbagliando. “Governo sveglia! P.S. Invitiamo il sindaco di Milano del Pd a chiamare il suo segretario del Pd e i suoi amici ministri del Pd. Perché i cittadini lombardi meritano chiarezza e rispetto”. Non è meno duro con la notizia del giorno, insieme al nuovo Dpcm che verrà scodellato nel pomeriggio. “Ma bastaaa. Quinto ‘commissario’ per la Sanità in Calabria che salta in un mese”, scrive il leader ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) “I dati sanitari (per fortuna) sono evidenti da giorni. Ladarossa deve diventare, con le riaperture previste.“.: laNon usa mezzi termini Matteo, l’esecutivo sta sbagliando. “Governo sveglia! P.S. Invitiamo il sindaco di Milano del Pd a chiamare il suo segretario del Pd e iministri del Pd. Perché i cittadini lombardi meritano chiarezza e rispetto”. Non è meno duro con la notizia del giorno, insieme al nuovo Dpcm che verrà scodellato nel pomeriggio. “Ma bastaaa. Quinto ‘commissario’ per la Sanità in Calabria che salta in un mese”, scrive il leader ...

