Salvini: "Boccia manca di rispetto al Paese" (Di venerdì 27 novembre 2020) Un sarcastico Matteo Salvini è intervenuto a Studio24 "A me non sembra normale che un ministro della Repubblica che si dovrebbe occupare dell'emergenza proponga una nascita anticipata di Gesù. Già stanno rovinando il Natale a milioni di italiani, non lo rovinino anche ai bambini". E ha poi commentato la proposta del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia di anticipare la nascita di Gesù bambino per rispettare il coprifuoco delle 22 anche la notte della vigilia di Natale. "Secondo lei la notte della vigilia di Natale a mezzanotte gli italiani sono così matti da fare mega assembramenti mangiando tartine e bevendo champagne? Un ministro che dice Gesù può nascere due ore prima manca di rispetto a un paese profondamente legato alla tradizione cattolica, lasciasse che Gesù Bambino rimanga nel cuore dei bambini. Alcuni ministri ...

