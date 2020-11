Saharawi | decenni di negazione dei diritti umani raccontati dalle voci di chi continua a resistere

(Di sabato 28 novembre 2020) Nei 45 anni di occupazione militare del Sahara Occidentale, i marocchini hanno compiuto arresti arbitrari, violenze, torture, assassinii e hanno fatto sparire nel nulla centinaia disenza che un solo tribunale internazionale di crimini di guerra li abbia mai giudicati. Salma è una donna ormai anziana, ma ancora combattiva. Vive in un’ampia tenda tradizionale in un campo profughi a Tindouf. Fin dal 1969 ha partecipato alla resistenza contro l’occupazione spagnola e ha visto la nascita del movimento di guerriglia …L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Saharawi decenni

Il Fatto Quotidiano

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene in merito alla dibattuta questione legata al progetto della Manifattura Sud.Negli ultimi giorni sono riprese le ostilità tra Marocco e popolo Sahrawi per il controllo del Sahara occidentale, rompendo una tregua in vigore dal 1991.