Rugby, Tri Nations: Argentina-Nuova Zelanda, gli All Blacks vogliono la rivincita (Di venerdì 27 novembre 2020) Si disputa domenica mattina il match tra Argentina e Nuova Zelanda, valevole per la quinta giornata del Tri Nations 2020, la versione ridotta della Rugby Championship causa l’assenza del Sudafrica. E il Tri Nations si sta dimostrando molto più equilibrato di quel che si poteva pensare alla vigilia, con All Blacks, Pumas e Australia in piena corsa per il titolo a due giornate dalla fine. Le tre squadre, infatti, sono appaiate a 6 punti in classifica, ma gli argentini devono giocare un match in più, mentre gli All Blacks arrivano da due sconfitte consecutive, quella contro i Wallabies e quella, storica, proprio contro i sudamericani due settimane fa. E i ragazzi di Ian Foster sono chiamati a vendicare il 15-25 del terzo turno, sia per l’onore sia per non ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Si disputa domenica mattina il match tra, valevole per la quinta giornata del Tri2020, la versione ridotta dellaChampionship causa l’assenza del Sudafrica. E il Trisi sta dimostrando molto più equilibrato di quel che si poteva pensare alla vigilia, con All, Pumas e Australia in piena corsa per il titolo a due giornate dalla fine. Le tre squadre, infatti, sono appaiate a 6 punti in classifica, ma gli argentini devono giocare un match in più, mentre gli Allarrivano da due sconfitte consecutive, quella contro i Wallabies e quella, storica, proprio contro i sudamericani due settimane fa. E i ragazzi di Ian Foster sono chiamati a vendicare il 15-25 del terzo turno, sia per l’onore sia per non ...

sportli26181512 : Tri Nations, Argentina-Nuova Zelanda. All Blacks sotto pressione: I neozelandesi tornano in campo sabato 28 novembr… - raffaele71 : RT @Rugbymeet: Riusciranno i Pumas a battere la seconda volta gli All Blacks? Intanto diamo uno sguardo alle formazioni ????v???? #TriNations #… - Rugbymeet : Riusciranno i Pumas a battere la seconda volta gli All Blacks? Intanto diamo uno sguardo alle formazioni ????v????… - radiortm : Tri-Nations rugby: vittoria storica dei Pumas Vs All Blacks - - Rugbymeet : Tri Nations 2020: il meglio del match tra Australia e Argentina, terminato 15-15 [VIDEO] #ARGvAUS #Pumas #Australia… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Tri Rugby - Tri Nations: Argentina-Nuova Zelanda è decisiva per tutti OnRugby Tri Nations, Argentina-Nuova Zelanda. All Blacks sotto pressione

Cosa succede agli All Blacks? Due sconfitte consecutive dopo nove anni, il rischio di arrivare a tre, cosa che non accade dal 1998, e un allenatore a rischio, in un paese che ha col rugby un rapporto ...

Rugby, Tri Nations: Argentina-Nuova Zelanda, gli All Blacks vogliono la rivincita

Si disputa domenica mattina il match tra Argentina e Nuova Zelanda, valevole per la quinta giornata del Tri Nations 2020, la versione ridotta della Rugby Championship causa l’assenza del Sudafrica. E ...

Cosa succede agli All Blacks? Due sconfitte consecutive dopo nove anni, il rischio di arrivare a tre, cosa che non accade dal 1998, e un allenatore a rischio, in un paese che ha col rugby un rapporto ...Si disputa domenica mattina il match tra Argentina e Nuova Zelanda, valevole per la quinta giornata del Tri Nations 2020, la versione ridotta della Rugby Championship causa l’assenza del Sudafrica. E ...