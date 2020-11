Rugby, Autumn Nations Cup: l’Inghilterra vuole la finale, si decidono gli accoppiamenti (Di venerdì 27 novembre 2020) Si conclude tra sabato e domenica la fase a gironi dell’Autumn Nations Cup e questo weekend si decideranno gli accoppiamenti per il turno finale che assegnerà il titolo del nuovo torneo internazionale che quest’anno ha sostituito i test match autunnali annullati causa Covid-19. E tutto è ancora in palio. Partiamo dal girone B, quello dell’Italia. Con le Fiji che hanno dovuto dare forfait la Scozia è già con tre partite all’attivo ed è temporaneamente in vetta alla classifica con 11 punti, grazie ai successi con Italia e Fiji e la sconfitta con bonus contro la Francia. Seguono i Bleus con 9 punti e l’Italia con 5. Decisiva, dunque, la sfida di sabato sera a Parigi. Con una vittoria la Francia chiuderà al primo posto e giocherà la finalissima tra una settimana, con la Scozia seconda, l’Italia terza e le Fiji quarte. Ma è ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Si conclude tra sabato e domenica la fase a gironi dell’Cup e questo weekend si decideranno gliper il turnoche assegnerà il titolo del nuovo torneo internazionale che quest’anno ha sostituito i test match autunnali annullati causa Covid-19. E tutto è ancora in palio. Partiamo dal girone B, quello dell’Italia. Con le Fiji che hanno dovuto dare forfait la Scozia è già con tre partite all’attivo ed è temporaneamente in vetta alla classifica con 11 punti, grazie ai successi con Italia e Fiji e la sconfitta con bonus contro la Francia. Seguono i Bleus con 9 punti e l’Italia con 5. Decisiva, dunque, la sfida di sabato sera a Parigi. Con una vittoria la Francia chiuderà al primo posto e giocherà la finalissima tra una settimana, con la Scozia seconda, l’Italia terza e le Fiji quarte. Ma è ...

