Rugby, Autumn Nations Cup: Francia-Italia, chance da non perdere per gli azzurri (Di venerdì 27 novembre 2020) Scende in campo domani sera, con fischio d'inizio alle ore 21.00, l'Italia di Franco Smith e l'ultima giornata della fase a gironi della Autumn Nations Cup vedrà gli azzurri affrontare la Francia a Parigi. Una sfida che per i Bleus significa possibile primo posto finale, ma per Bigi e compagni la chance di una vittoria storica e di salire al secondo posto finale nel girone. L'Italia arriva all'appuntamento ancora alla ricerca di una vittoria sul campo in questo 2020, con l'ultimo successo che risale all'era O'Shea ai Mondiali 2019 e, alla vigilia del torneo, la partita con la Francia appariva una missione impossibile. I Bleus sono arrivati secondi nel Sei Nazioni, hanno una squadra giovane e di grande talento e negli ultimi mesi si sono dimostrati una ...

