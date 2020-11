Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa agroalimentare” (Di venerdì 27 novembre 2020) (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la Rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro “Diritto e impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all'innovazione”, dell'Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L'incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul Diritto agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell'economia italiana, grazie alla produzione e alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna laorganizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione delagroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all'innovazione”, dell'Avv.La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L'incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sulagroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell'economia italiana, grazie alla produzione e alla ...

GNN1960 : RT @DavveroTv: Per la rubrica Speakers' Corner Roberto Ostinelli, specialista in medicina interna generale dell'ospedale di Mendrisio, int… - DavveroTv : Per la rubrica Speakers' Corner Roberto Ostinelli, specialista in medicina interna generale dell'ospedale di Mendr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubrica Speakers Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia"Diritto e impresa agroalimentare” Adnkronos Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa agroalimentare”

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la ...

TIM abilita Voce Smart con Google alla linea fissa e porta TIMMusic su smart speaker e display di Google

'TIM Voce Smart con Google' ora consente di fare e ricevere chiamate tramite smart speaker e display di Google con la linea fissa di casa. TIMMusic or ...

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la ...'TIM Voce Smart con Google' ora consente di fare e ricevere chiamate tramite smart speaker e display di Google con la linea fissa di casa. TIMMusic or ...