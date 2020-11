Roscio Intesa Sanpaolo | Boom candidature per Imprese vincenti 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Labitalia) - "L''obiettivo del percorso che abbiamo avviato nel 2019 è stato duplice: dare voce a queste aziende, a queste eccellenze italiane, raccogliere le loro esperienze e i loro racconti per portarli anche a testimonianza. E, secondo, creare con questa comunità didei percorsi di accompagnamento alla crescita insieme ai nostri partner. E cioè mettere a disposizione loro degli strumenti idonei per permetterne la crescita". Così, con Adnkronos/Labitalia, Anna, responsabile Direzione sales&marketing, racconta gli obiettivi alla base di '', il programma per la valorizzazione delle piccole e medieitaliane che ha visto oggi concludersi l'edizione. ...