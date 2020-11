Ronaldo non convocato per la gara con il Benevento: il motivo (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la gara con il Benevento in programma domani alle ore 18:00. Il motivo dell’assenza? Nessun problema fisico per il portoghese: Pirlo ha deciso di concedergli un turno di riposo in vista del prossimo impegno in Champions League contro la Dinamo Kiev. Sospiro di sollievo quindi per i tifosi della Juventus. In difesa una buona notizia: recupera Bonucci, che con ogni probabilità farà coppia con De Ligt al centro della retroguardia bianconera. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristianonon è statoper lacon ilin programma domani alle ore 18:00. Ildell’assenza? Nessun problema fisico per il portoghese: Pirlo ha deciso di concedergli un turno di riposo in vista del prossimo impegno in Champions League contro la Dinamo Kiev. Sospiro di sollievo quindi per i tifosi della Juventus. In difesa una buona notizia: recupera Bonucci, che con ogni probabilità farà coppia con De Ligt al centro della retroguardia bianconera. L'articolo proviene da Italia Sera.

