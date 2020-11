‘Roma Zona Fuxia’, Nudm domani a Piazza del Popolo (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Prosegue la mobilitazione di Non Una Di Meno-Roma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne. Dopo i sit-in di Piazza Montecitorio e Ponte Garibaldi del 25 novembre, le attiviste saranno in Piazza del Popolo domani alle ore 16 per dichiarare Roma “Zona fuxia”, che e’ anche il colore scelto per abiti, nastri e striscioni. “Nel pieno della seconda ondata l’Italia e’ divisa in zone gialle, arancioni e rosse- scrivono le transfemministe in una nota stampa- La Zona fuxia non e’ una citta’ ne’ una regione: e’ uno spazio di lotta e di possibilita’, di solidarieta’ e di relazione da costruire assieme per trasformare l’esistente e immaginare la vita oltre la pandemia.” “Sono prima di tutto le donne a pagare il prezzo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Prosegue la mobilitazione di Non Una Di Meno-Roma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne. Dopo i sit-in diMontecitorio e Ponte Garibaldi del 25 novembre, le attiviste saranno indelalle ore 16 per dichiarare Roma “fuxia”, che e’ anche il colore scelto per abiti, nastri e striscioni. “Nel pieno della seconda ondata l’Italia e’ divisa in zone gialle, arancioni e rosse- scrivono le transfemministe in una nota stampa- Lafuxia non e’ una citta’ ne’ una regione: e’ uno spazio di lotta e di possibilita’, di solidarieta’ e di relazione da costruire assieme per trasformare l’esistente e immaginare la vita oltre la pandemia.” “Sono prima di tutto le donne a pagare il prezzo ...

