Roma vuole impedire le violazioni della privacy nei "cimiteri dei feti" (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella mattina del 25 novembre, in occasione della commissione congiunta Pari opportunità e ambiente di Roma Capitale, è stata presentata un'iniziativa politica per fornire nuove garanzie alla tutela della privacy delle donne che abortiscono a Roma. Una delibera di giunta, pronta per essere discussa nelle commissioni e poi nell'assemblea capitolina, per evitare il ripetersi di quanto accaduto negli ultimi decenni al cimitero Flaminio, dove quasi due mesi fa era scoppiato lo scandalo dei prodotti abortivi sepolti senza consenso informato e coi nomi delle donne esposti al pubblico su una moltitudine di croci bianche. L'obiettivo è quello di modificare l'art. 4 del regolamento di Polizia cimiteriale del Comune di Roma, inserendo due passaggi che prevedano un'apposita sezione del registro ...

Nella capitale è stata annunciata una delibera che vuole tutelare la privacy delle donne che abortiscono. Ma la questione è complicata Nella mattina del 25 novembre, in occasione della commissione ...

Napoli-Roma, probabili formazioni

Napoli - Roma sarà il vero big match della nona giornata di campionato e si disputerà domenica alle ore 20:45. Gattuso vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro il Milan ed è pronto ad ...

