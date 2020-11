Roma e Lazio, il punto sugli impegni di campionato (Di venerdì 27 novembre 2020) Stadio Diego Armando Maradona: la Roma sarà la prima avversaria del Napoli in campionato ad affrontare gli azzurri nell’impianto che a breve prenderà il nome della leggenda argentina. Basterebbe questo per rendere la partita cruciale, se non fosse che in palio ci sono le zona altissime della classifica. Con una vittoria a Napoli la squadra di Fonseca continuerebbe la rincorsa al primo posto, al contrario gli azzurri raggiungerebbero gli stessi punti dei giallorossi. E così la gara di domenica sera diventa già un banco di prova importante per la Roma. Che per l’occasione ritrova Dzeko e gran parte della difesa. Oggi Smalling, Mancini e Ibanez hanno alternato lavoro individuale a quello di gruppo. Solo l’inglese è a rischio per la trasferta di Napoli, gli altri due invece partiranno con il resto della rosa. Domenica sarà impegnata in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) Stadio Diego Armando Maradona: lasarà la prima avversaria del Napoli inad affrontare gli azzurri nell’impianto che a breve prenderà il nome della leggenda argentina. Basterebbe questo per rendere la partita cruciale, se non fosse che in palio ci sono le zona altissime della classifica. Con una vittoria a Napoli la squadra di Fonseca continuerebbe la rincorsa al primo posto, al contrario gli azzurri raggiungerebbero gli stessi punti dei giallorossi. E così la gara di domenica sera diventa già un banco di prova importante per la. Che per l’occasione ritrova Dzeko e gran parte della difesa. Oggi Smalling, Mancini e Ibanez hanno alternato lavoro individuale a quello di gruppo. Solo l’inglese è a rischio per la trasferta di Napoli, gli altri due invece partiranno con il resto della rosa. Domenica sarà impegnata in ...

MediasetTgcom24 : Roma, vigili fanno sesso nell'auto di servizio ma lasciano la radio accesa: aperta un'inchiesta #vigili… - LegaSalvini : IL PRONTO SOCCORSO DEL SANT'EUGENIO È UNA VERGOGNA. ECCO LE FOTO CHOC - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - willy13622319 : RT @laltrodiego: Nella Regione Lazio, governata da Zingaretti, i vaccini per l'influenza sono introvabili, soprattutto a Roma. I media: 'l… - LPincia : RT @laltrodiego: Nella Regione Lazio, governata da Zingaretti, i vaccini per l'influenza sono introvabili, soprattutto a Roma. I media: 'l… -