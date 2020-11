Roma e il Black Friday. D’Amato: ‘Evitiamo assembramenti’, sorvegliate le vie dello shopping (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi è il giorno del Black Friday, quello degli sconti e della folle corsa allo shopping. Tra idee regalo in vista del Natale e offerte imperdibili, tutto pur di ‘accaparrarsi’ la merce a prezzi stracciati. Sarebbe normale e non desterebbe alcuna preoccupazione, se non fosse che da mesi stiamo affrontando un’emergenza sanitaria. E se nel Lazio il trend dei nuovi casi è in rallentamento, l’allerta resta comunque massima. “Rivolgo un appello affinché siano evitati assembramenti in vista del prossimo Black Friday” – ha dichiarato l’assessore alla sanità D’Amato. Leggi anche: Roma, controlli anti-assembramenti e blitz ad un Covid festival: il report della Polizia Locale Tra distanziamenti sociali e misure per arginare la diffusione del virus, oggi in tutta Italia – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi è il giorno del, quello degli sconti e della folle corsa allo. Tra idee regalo in vista del Natale e offerte imperdibili, tutto pur di ‘accaparrarsi’ la merce a prezzi stracciati. Sarebbe normale e non desterebbe alcuna preoccupazione, se non fosse che da mesi stiamo affrontando un’emergenza sanitaria. E se nel Lazio il trend dei nuovi casi è in rallentamento, l’allerta resta comunque massima. “Rivolgo un appello affinché siano evitati assembramenti in vista del prossimo” – ha dichiarato l’assessore alla sanità. Leggi anche:, controlli anti-assembramenti e blitz ad un Covid festival: il report della Polizia Locale Tra distanziamenti sociali e misure per arginare la diffusione del virus, oggi in tutta Italia – ...

