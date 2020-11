(Di venerdì 27 novembre 2020)per quanto riguarda la situazione. Secondo quanto comunicato da “News” laA ha subito la chiusurastazione Manzoni a causa di un guasto tecnico, così come la stazione Termini –A eB – che è stata ugualmente chiusa per un guasto. su Il CorriereCittà.

CarloCalenda : Quanto accaduto a Ignazio Marino è da ogni punto di vista agghiacciante. La puntata di Report di ieri lo dimostra a… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Ancora tensioni tra Roma e le regioni. Il meccanismo perverso che rende difficilissimo r… - Ari_muscio : È passato un anno dall’incontro al MAXI di Roma, e il mio cuore è ancora fermo là. Grazie @TizianoFerro per tutto.… - CorriereCitta : Roma, ancora disagi sui trasporti: due fermate della metro chiuse - PatriziaSolaria : #Roma #atac #rimborsicovid Ma non dovevano rispondere a tutti entro il 26/11? La richiesta di mia cugina, inserita… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ancora

RomaToday

PESARO – Il campionato italiano di pallacanestro si ferma per gli impegni della Nazionale di coach Sacchetti, che domani – ...PERUGIA - Per la morte di Stefano Brando, amatissimo medico di famiglia stroncato dal Covid a 62 anni, adesso c'è un fascicolo in procura sulle scrivanie del procuratore capo ...