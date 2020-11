Roma, 19 anni dalla strage di via Ventotene: l’esplosione di gas che coinvolse 6 palazzi (Di venerdì 27 novembre 2020) Diciannove anni fa in via Ventotene, nella zona di Montesacro, un’esplosione provocata da una fuga di gas sconvolse l’intero quartiere. Le vittime sono state otto, donne e quattro Vigili del Fuoco, l’esplosione coinvolse sei palazzi. Leggi anche: Il piano-sgomberi che vuole sfrattare il campo dei giostrai di San Basilio: lì da più di trent’anni Era il 27 novembre 2001, quando un forte boato, alle 9.28 di mattina, scosse l’intero quartiere di Montesacro, tanto che oggi nessuno lo ha dimenticato. La via Ventotene è entrata nella memoria dei Romani come il viale della “strage“, avvenuta per una violenta esplosione di gas metano. Il perché dell’esplosione l’esplosione coinvolse sei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Diciannovefa in via, nella zona di Montesacro, un’esplosione provocata da una fuga di gas sconvolse l’intero quartiere. Le vittime sono state otto, donne e quattro Vigili del Fuoco,sei. Leggi anche: Il piano-sgomberi che vuole sfrattare il campo dei giostrai di San Basilio: lì da più di trent’Era il 27 novembre 2001, quando un forte boato, alle 9.28 di mattina, scosse l’intero quartiere di Montesacro, tanto che oggi nessuno lo ha dimenticato. La viaè entrata nella memoria deini come il viale della ““, avvenuta per una violenta esplosione di gas metano. Il perché delsei ...

emergenzavvf : Diciannove anni fa la strage di via Ventotene a #Roma. L’esplosione in un palazzo tolse la vita a otto persone, qua… - GoalItalia : ???? 'Una cavalcata entusiasmante: da Roma a Tokyo' ??24 anni fa la Juventus diventava Campione del Mondo ?? Il racc… - enpaonlus : Gatta rimane sola a 18 anni dopo la morte della proprietaria. L'Enpa di Roma lancia un appello: includiamo gli anim… - PaoloFM : Il più alto dei lucernai tronco-piramidali di Porta di Roma è usato da moltissimi anni come un gigantesco cartellon… - CorriereCitta : Roma, 19 anni dalla strage di via Ventotene: l’esplosione di gas che coinvolse 6 palazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anni Gianluca Scamacca: tra l'Olanda e l'Italia, con la Roma nel cuore Goal.com Malattie rare, "Impegno istituzioni su piano nazionale e testo unico"

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo davanti due anni di legislatura, a scadenza naturale, durante i quali dobbiamo lavorare e impegnarci per portare a casa il Piano nazionale e il Testo unico ...

Genova, da mobilità intelligente a bike economy la quinta giornata della Smart Week

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - La Genova Smart Week ha dedicato l'ultima giornata alla Smart Mobility con tre sessioni incentrate su mobilità elettrica, ...

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo davanti due anni di legislatura, a scadenza naturale, durante i quali dobbiamo lavorare e impegnarci per portare a casa il Piano nazionale e il Testo unico ...Roma, 27 nov. (Adnkronos) - La Genova Smart Week ha dedicato l'ultima giornata alla Smart Mobility con tre sessioni incentrate su mobilità elettrica, ...