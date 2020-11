Ritorno a scuola, Nardella: «Fate gestire a noi sindaci. Prima o dopo Natale? Pensiamo prima a trasporti più sicuri» – L’intervista (Di venerdì 27 novembre 2020) Trovare una quadra per riportare al più presto i giovani in classe. Ma nessuno, almeno tra gli amministratori, ha intenzione di sbilanciarsi su una data che, mentre l’esecutivo prova a trovare la quadra su tutto il periodo natalizio, appare sempre più lontana. E se i pareri divergono anche all’interno della maggioranza, tra chi spinge per un’apertura simbolica di due settimane a dicembre – come la ministra Azzolina – e chi vorrebbe evitare un Ritorno sui banchi di scuola per un così breve periodo, c’è chi invece, chiede che prima di tutto vengano definite linee guida chiare e concrete. È questo l’appello fatto all’incontro con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dal sindaco di Firenze Dario Nardella, coordinatore delle città metropolitane, per provare a riportare la didattica in presenza nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Trovare una quadra per riportare al più presto i giovani in classe. Ma nessuno, almeno tra gli amministratori, ha intenzione di sbilanciarsi su una data che, mentre l’esecutivo prova a trovare la quadra su tutto il periodo natalizio, appare sempre più lontana. E se i pareri divergono anche all’interno della maggioranza, tra chi spinge per un’apertura simbolica di due settimane a dicembre – come la ministra Azzolina – e chi vorrebbe evitare unsui banchi diper un così breve periodo, c’è chi invece, chiede chedi tutto vengano definite linee guida chiare e concrete. È questo l’appello fatto all’incontro con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dal sindaco di Firenze Dario, coordinatore delle città metropolitane, per provare a riportare la didattica in presenza nel ...

