Rissa al Parlamento di Taiwan, volano pugni e pezzi di maiale (Di venerdì 27 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

SecolodItalia1 : Violenta rissa in Parlamento: volano calci, pugni e pezzi di maiale. Il video diventa virale - Mario84441682 : Rissa in Parlamento: tra i deputati volano pugni e interiora di maiale, il filmato da brividi | <span style='color:… - WallKnight : RT @TerrinoniL: Rissa al Parlamento di Taiwan, volano pugni e pezzi di maiale - TerrinoniL : Rissa al Parlamento di Taiwan, volano pugni e pezzi di maiale - vendutoschifoso : RT @ImolaOggi: ??Taiwan: rissa tra deputati in Parlamento con lancio di interiora di maiale -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Parlamento Rissa al Parlamento di Taiwan, volano pugni e pezzi di maiale Il Sole 24 ORE Taiwan, rissa senza precedenti in Parlamento: i deputati lanciano interiora di maiale

A Taiwan, in parlamento, è andata in scena una lite senza precedenti. A dividere i politici un progetto di legge vicino alla sua attuazione che… Leggi ...

Rissa al Parlamento di Taiwan, volano pugni e pezzi di maiale

Milano, 27 nov. (askanews) - Rissa al Parlamento di Taiwan, dove spesso capita che i deputati vengano alle mani. Questa volta oltre ai pugni sono volati anche pezzi di maiale, interiora lanciate ...

A Taiwan, in parlamento, è andata in scena una lite senza precedenti. A dividere i politici un progetto di legge vicino alla sua attuazione che… Leggi ...Milano, 27 nov. (askanews) - Rissa al Parlamento di Taiwan, dove spesso capita che i deputati vengano alle mani. Questa volta oltre ai pugni sono volati anche pezzi di maiale, interiora lanciate ...