Riportiamo Aida a casa | c’è bisogno dell’aiuto di tutti Anche del tuo

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ci sono storie che si legano alla tua senza chiedere permesso. Si insinuano nella mente all’improvviso, il tempo che un video passi nella timeline dei tuoi social, ci clicchi sopra e in un attimo ti trovi catapultato in una vicenda che di umano non ha nulla. E da quel momento ci pensi giorno e notte, ti scervelli, elabori addirittura piani di fuga, ma sai che nulla di tutto quello che hai in mente riuscirà in quell’intento, perché l’unico autorizzato a farlo è lo Stato Italiano, che per adesso non ha preso una posizione, nonostante le svariate mail indirizzate alla Farnesina e i messaggi inviati al ministro delle pari opportunità Elena Bonetti. Perché quello che sto per raccontarvi non è frutto di fantasia è purtroppo una tragedia vera che sta accadendo ai danni di una ragazza di Follonica e alla sua bambina, la piccola. Elisa Claudia Ferro il giorno 12 ...