Rimedi efficaci contro i geloni alle mani

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 novembre 2020) Una delle più grandi piaghe che accomuna ogni inverno sono i famigerati, ovvero delle vere e proprie infiammazioni che colpiscono la nostra pelle in determinate situazioni, accomunate da una caratteristica: lo sbalzo di temperatura. Ipossono essere veramente un problema difficile da curare se non si sa come agire e soprattutto si tende continuamente a rimandare. Dopo una breve introduzione per capire cosa sono troverai una lista dei e soprattutto dei validi consigli per prevenirne la comparsa.: cosa sono?Isono delle irritazioni cutanee che emergono sulla pelle in caso di sbalzi di temperatura repentini, più nello specifico quando si passa da un ambiente ...