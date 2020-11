Riciclo rifiuti, Montello investe 22 mln di euro in Sicilia (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Montello Spa investe in Sicilia ed entra nel capitale di LVS Group che detiene tre impianti di selezione recupero e Riciclo di imballaggi in plastica post consumo, di cui due impianti, Ecorek e Rekogest, nell’area industriale di Termini Imerese (PA) e uno, Rekoplastik, nell’area industriale di Caltagirone (CT). Saranno investiti 22 milioni di euro in nuovi impianti di recupero e Riciclo tecnologicamente avanzati. Il presidente di Montello, Roberto Sancinelli, conferma all’Italpress: “Gli investimenti partiranno immediatamente e doteranno la Sicilia di impiantistica oggi carente. E’ un’iniziativa di grande interesse soprattutto in un’ottica di economia circolare del territorio. L’obiettivo infatti è realizzare in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –Spained entra nel capitale di LVS Group che detiene tre impianti di selezione recupero edi imballaggi in plastica post consumo, di cui due impianti, Ecorek e Rekogest, nell’area industriale di Termini Imerese (PA) e uno, Rekoplastik, nell’area industriale di Caltagirone (CT). Saranno investiti 22 milioni diin nuovi impianti di recupero etecnologicamente avanzati. Il presidente di, Roberto Sancinelli, conferma all’Italpress: “Gli investimenti partiranno immediatamente e doteranno ladi impiantistica oggi carente. E’ un’iniziativa di grande interesse soprattutto in un’ottica di economia circolare del territorio. L’obiettivo infatti è realizzare in ...

nestquotidiano : Riciclo rifiuti, Montello investe 22 mln di euro in Sicilia - Italpress : Riciclo rifiuti, Montello investe 22 mln di euro in Sicilia - CorriereCitta : Riciclo rifiuti, Montello investe 22 mln di euro in Sicilia - HDblog : Apple e Amazon producono troppi rifiuti elettronici, l'accusa del Regno Unito - val_lui : Riciclo imballaggi, Lombardia promossa dai dati Conai -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclo rifiuti Rifiuti: Utilitalia, all'Italia mancano oltre 30 impianti - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Riciclo rifiuti, Montello investe 22 mln di euro in Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – Montello Spa investe in Sicilia ed entra nel capitale di LVS Group che detiene tre impianti di selezione recupero e riciclo di imballaggi in plastica post consumo, di cui due impian ...

raccolta rifiuti

Notizie Recenti. Allerta maltempo a Olbia, sospesa la raccolta dei rifiuti e chiuso anche il cimitero; Allerta maltempo in Gallura, al rischio idrogeologico si aggiunge quello idr ...

ROMA (ITALPRESS) – Montello Spa investe in Sicilia ed entra nel capitale di LVS Group che detiene tre impianti di selezione recupero e riciclo di imballaggi in plastica post consumo, di cui due impian ...Notizie Recenti. Allerta maltempo a Olbia, sospesa la raccolta dei rifiuti e chiuso anche il cimitero; Allerta maltempo in Gallura, al rischio idrogeologico si aggiunge quello idr ...