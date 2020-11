Ricette Rubate | il primo libro di Forno Brisa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 novembre 2020) Pasquale Polito e Davide Sarti, fondatori del, raccontano così l’origine del lorodal titolo volutamente equivoco “per artigiani, sognatori e startupper”, un condensato di idee e valori che ha l’obiettivo di ispirare chi ha un grande sogno a crederci e realizzarlo. La pubblicazione è nata dalla collaborazione con Cook inc. di Anna Morelli. In uscita il 30 novembre sullo shop online, questo ricettario sui generis traccia le tappe fondamentali della realizzazione di un modello d’impresa artigiana contemporanea, dall’idea al consolidamento. Senza essere un manuale è una lettura per ispirare startupper e sognatori attraverso le parole di chi ha già realizzato grandi cose: da Carlo Petrini a Stefania Grando e Salvatore Ceccarelli, da Patagonia a ...