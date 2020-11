Riccardo Maria Manera: «Sognando di diventare un Jedi» (Di venerdì 27 novembre 2020) Il freddo del Friuli, location dalla quale risponde, Riccardo Maria Manera lo combatte studiando il copione della nuova serie alla quale sta lavorando e concedendosi, da grande estimatore di Star Wars qual è, una nuova puntata di The Mandalorian. «In questo periodo poter girare è una grande fortuna. Dovrei baciare terra» spiega Riccardo al telefono in attesa di rivedersi nel ruolo di Matteo Baldini, il figlio di Giorgio Pasotti, nella seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, la fiction che si prepara a tornare su Canale 5 venerdì 27 novembre in prima serata. «Questa volta ho ritrovato Matteo più adulto e autonomo, più pronto a prendersi delle responsabilità di quanto non fosse prima» insiste Manera che, oltre ad aver stregato il cuore di decine di ragazze, macina il palco da quando aveva 4 anni. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Il freddo del Friuli, location dalla quale risponde, Riccardo Maria Manera lo combatte studiando il copione della nuova serie alla quale sta lavorando e concedendosi, da grande estimatore di Star Wars qual è, una nuova puntata di The Mandalorian. «In questo periodo poter girare è una grande fortuna. Dovrei baciare terra» spiega Riccardo al telefono in attesa di rivedersi nel ruolo di Matteo Baldini, il figlio di Giorgio Pasotti, nella seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, la fiction che si prepara a tornare su Canale 5 venerdì 27 novembre in prima serata. «Questa volta ho ritrovato Matteo più adulto e autonomo, più pronto a prendersi delle responsabilità di quanto non fosse prima» insiste Manera che, oltre ad aver stregato il cuore di decine di ragazze, macina il palco da quando aveva 4 anni.

Dopo aver accarezzato il sogno di diventare un giornalista sportivo, Riccardo Maria Manera riscopre la passione per la recitazione quando compie 20 anni. Dopo aver esordito al teatro e in tv da bambin ...

