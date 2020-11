Riapertura scuole in presenza: tutte le ipotesi al vaglio del Governo (Di venerdì 27 novembre 2020) La Riapertura delle scuole in presenza è un altro degli argomenti più delicati ai quali sta lavorando il Governo. Sono tantissimi, a oggi, i bambini che si stanno impegnando nella tanto discussa didattica on line (la didattica a distanza) che piace poco ai genitori e alle maestre ma in generale a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado. L’obiettivo, più volte dichiarato anche dal Ministro della Istruzione, Lucia Azzolina, è quello di far tornare i bambini e ragazzi a scuola nel minor tempo possibile. Troppo importante la compresenza in aula, ovviamente nel rispetto delle regole anti-contagio. Allora vediamo quali sono a oggi tutte le ipotesi al vaglio del Governo sul tema della Riapertura scuole in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladelleinè un altro degli argomenti più delicati ai quali sta lavorando il. Sono tantissimi, a oggi, i bambini che si stanno impegnando nella tanto discussa didattica on line (la didattica a distanza) che piace poco ai genitori e alle maestre ma in generale a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado. L’obiettivo, più volte dichiarato anche dal Ministro della Istruzione, Lucia Azzolina, è quello di far tornare i bambini e ragazzi a scuola nel minor tempo possibile. Troppo importante la comin aula, ovviamente nel rispetto delle regole anti-contagio. Allora vediamo quali sono a oggilealdelsul tema dellain ...

Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo starebbe pensando di riaprire tutte le scuole per il prossimo 9 dicembre. Le scuole superiori chiuse in tutta Italia e le seconde e terze medie nelle region ...

SCUOLE Dopo la richiesta unanime dei Presidente di regione la riapertura delle scuole slitta a dopo le feste di Natale. Malgrado il pressing della ministra dell’Istruzione è complicato per il governo ...

