Riapertura Delle Scuole, Zaia Critica La Data: non ha Senso Rientrare il 9 Dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, continua a Criticare la scelta di riaprire le Scuole il 9 Dicembre. “Non ha Senso Rientrare il 9 Dicembre, sarebbero 10 giorni dall’inizio Delle vacanze natalizie, così non va. Perché invece non porsi un obiettivo, che sia il 7 gennaio, il 20 gennaio, il 1° febbraio e lavorare pancia Leggi su youreduaction (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca, governatore della Regione Veneto, continua are la scelta di riaprire leil 9. “Non hail 9, sarebbero 10 giorni dall’iniziovacanze natalizie, così non va. Perché invece non porsi un obiettivo, che sia il 7 gennaio, il 20 gennaio, il 1° febbraio e lavorare pancia

AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - AzzolinaLucia : Stamani su “La Repubblica” mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuol… - matteograndi : I contagi in Italia hanno cominciato a risalire a inizio ottobre. La riapertura delle scuole e la mancata riorganiz… - EmilioMoravec : RT @stefania_mileto: E poi ci cagate il cazzo perché chiediamo la riapertura delle scuole - Frances43276867 : @marisamoles @Adnkronos Esatto. Ormai nonn sanno più cosa inventare per evitare di ammettere di non avere studiato… -