Revenge porn alle porte di Roma: 38enne arrestato (Di venerdì 27 novembre 2020) A Colleferro un 38enne italiano si è fatto inviare foto compromettenti e poi ricattato una donna: arrestato dalla Polizia di Stato. Si è presentata negli uffici del commissariato Colleferro, diretto da Marco Morelli, denunciando quanto le stava accadendo. La donna, 32enne italiana, ha raccontato agli investigatori di aver conosciuto, da circa 15 giorni, su un noto social, un uomo e di aver intrapreso con lui un’amicizia. Durante le varie conversazioni tra i due questo, presentandosi con un falso cognome, le aveva confidato di essere un attore di film pornografici. Poi, persuasa dal suo interlocutore, la vittima, gli aveva inviato alcune fotografie che la ritraevano completamente nuda. Appena in possesso delle immagini il “presunto attore”, aveva iniziato a ricattarla minacciandola di inviare le immagini al marito se non avesse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) A Colleferro unitaliano si è fatto inviare foto compromettenti e poi ricattato una donna:dalla Polizia di Stato. Si è presentata negli uffici del commissariato Colleferro, diretto da Marco Morelli, denunciando quanto le stava accadendo. La donna, 32enne italiana, ha raccontato agli investigatori di aver conosciuto, da circa 15 giorni, su un noto social, un uomo e di aver intrapreso con lui un’amicizia. Durante le varie conversazioni tra i due questo, presentandosi con un falso cognome, le aveva confidato di essere un attore di filmografici. Poi, persuasa dal suo interlocutore, la vittima, gli aveva inviato alcune fotografie che la ritraevano completamente nuda. Appena in possesso delle immagini il “presunto attore”, aveva iniziato a ricattarla minacciandola di inviare le immagini al marito se non avesse ...

CorriereCitta : Revenge porn alle porte di Roma: 38enne arrestato - ignotone : @FusFusco C'entra quando tu parli di quelli che vedendo e diffondono video privati alimentano il Revenge porn e ho… - FusFusco : @ignotone +inoltre, questo esempio della tavassi non capisco che c’entri. Questo é un caso di una donna che,volonta… - fferrara1983 : RT @valeriorenzi: Su @ilmanifesto di oggi l'articolo di @lauraboldrini che il direttore dell'Huff Italia non ha pubblicato perché criticava… - MarcoFelici_ : RT @valeriorenzi: Su @ilmanifesto di oggi l'articolo di @lauraboldrini che il direttore dell'Huff Italia non ha pubblicato perché criticava… -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Mette on line sui siti escort le foto intime della ex 17enne: arrestato FirenzeToday Le Iene, Guendalina Tavassi vittima di revenge porn: «Mi sento morta»

Guendalina Tavassi, vittima di revenge porn, ha raccontato a Le Iene il calvario che ha vissuto negli ultimi giorni: l’ex gieffina non trattiene le lacrime. Giorni molto delicati per l’ex gieffina ...

"Pubblico le tue foto nuda", ragazza riceve minacce via social e sporge denuncia

La donna ha trovato la forza di denunciare rivolgendosi alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Udine, dopo essere stata contattata sul sistema di messaggistica istantanea “Messenger” da uno sco ...

Guendalina Tavassi, vittima di revenge porn, ha raccontato a Le Iene il calvario che ha vissuto negli ultimi giorni: l’ex gieffina non trattiene le lacrime. Giorni molto delicati per l’ex gieffina ...La donna ha trovato la forza di denunciare rivolgendosi alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Udine, dopo essere stata contattata sul sistema di messaggistica istantanea “Messenger” da uno sco ...