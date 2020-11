Rete “Città della Cultura”, arriva l’adesione del Comune di Padula (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPadula (Sa) – Anche il Comune di Padula, nel Vallo di Diano, ha aderito questa mattina, alla Rete Città della Cultura, nata nell’ambito della community di Lubec, a seguito delle istanze di candidatura presentate dalle città candidata a Capitale Italiana della Cultura. “Adesione che avviene con entusiasmo – spiegano il sindaco di Padula, Paolo Imparato, e l’assessore alla cultura, Filomena Chiappardo. – Uno degli obiettivi strategici della nostra amministrazione comunale – fanno sapere – è proprio quello di promuovere la programmazione strategica della cultura quale strumento di sviluppo del territorio, anche attraverso lo scambio di buone pratiche inerenti la valorizzazione dei beni culturali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Anche ildi, nel Vallo di Diano, ha aderito questa mattina, allaCittàCultura, nata nell’ambitocommunity di Lubec, a seguito delle istanze di candidatura presentate dalle città candidata a Capitale ItalianaCultura. “Adesione che avviene con entusiasmo – spiegano il sindaco di, Paolo Imparato, e l’assessore alla cultura, Filomena Chiappardo. – Uno degli obiettivi strategicinostra amministrazione comunale – fanno sapere – è proprio quello di promuovere la programmazione strategicacultura quale strumento di sviluppo del territorio, anche attraverso lo scambio di buone pratiche inerenti la valorizzazione dei beni culturali ...

