Regioni in Zona Rossa, oggi si cambia: chi rischia (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, quali sono le Regioni in Zona Rossa e quelle che rischino di passare nella fascia a maggior rischio. Venerdì 27 novembre e giorno di monitoraggio da parte dell’ISS e potrebbe cambiare la cartina epidemiologica dell’Italia, con la revisione delle Regioni in Zona Rossa. Nelle ultime ore a tenere banco è il caso della Lombardia. Numeri alla mano, assicura Fontana, la Regione dovrebbe uscire dalla Zona Rossa e passare almeno in Zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe tenere la situazione invariata fino al prossimo 3 dicembre, quando dovrebbe entrare in vigore il nuovo dpcm. Anche il Piemonte attende indicazioni consapevole del fatto che i dati ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, quali sono leine quelle che rischino di passare nella fascia a maggior rischio. Venerdì 27 novembre e giorno di monitoraggio da parte dell’ISS e potrebbere la cartina epidemiologica dell’Italia, con la revisione dellein. Nelle ultime ore a tenere banco è il caso della Lombardia. Numeri alla mano, assicura Fontana, la Regione dovrebbe uscire dallae passare almeno inarancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe tenere la situazione invariata fino al prossimo 3 dicembre, quando dovrebbe entrare in vigore il nuovo dpcm. Anche il Piemonte attende indicazioni consapevole del fatto che i dati ...

