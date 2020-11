Regioni in Zona Rossa, oggi si cambia: chi rischia. Fontana, Lombardia in zona Arancione (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, quali sono le Regioni in zona Rossa e quelle che rischino di passare nella fascia a maggior rischio. Venerdì 27 novembre e giorno di monitoraggio da parte dell’ISS e potrebbe cambiare la cartina epidemiologica dell’Italia, con la revisione delle Regioni in zona Rossa. Nelle ultime ore a tenere banco è il caso della Lombardia. Numeri alla mano, assicura Fontana, la Regione dovrebbe uscire dalla zona Rossa e passare almeno in zona Arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe tenere la situazione invariata fino al prossimo 3 dicembre, quando dovrebbe ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, quali sono leine quelle che rischino di passare nella fascia a maggior rischio. Venerdì 27 novembre e giorno di monitoraggio da parte dell’ISS e potrebbere la cartina epidemiologica dell’Italia, con la revisione dellein. Nelle ultime ore a tenere banco è il caso della. Numeri alla mano, assicura, la Regione dovrebbe uscire dallae passare almeno in. Il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe tenere la situazione invariata fino al prossimo 3 dicembre, quando dovrebbe ...

