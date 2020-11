Regioni contrarie alla riapertura delle scuole a dicembre Piste da sci restano chiuse | e possibile Messa di Natale due ore prima

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Governatori quasi tutti compatti contro la riapertura delle scuole a dicembre. È quanto è emerso dal vertice tra il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, le Regioni, l’Anci e l’Upi. Secondo quanto si apprende, una posizione più dialogante è stata espressa dal governatore della Toscana Eugenio Giani che si è detto favorevole alla riapertura almeno per le seconde e terze medie. Nel corso del vertice si è discusso anche della riapertura degli impianti sciistici e di una possibile Messa di Natale anticipata di due ore. TOTI: “LE REGIONI D’ACCORDO, NO A RIAPERTURE PRIMA DELLE VACANZE”