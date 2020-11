Regalo Black Friday Amazon: iPhone 12 Mini 128GB il 27 novembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Il prezzo iPhone 12 Mini scende ancora oggi 27 novembre, in pieno Black Friday Amazon. Se fino a ieri la spesa per il modello da 64GB, che è ancora il taglio di memoria più piccolo, si era attestato sugli 829 euro, con un risparmio di 70 euro sul listino originale, stamane parliamo addirittura del modello da 128GB, sceso ad un prezzo perfino inferiore, anche se di 30 euro: 799 euro con spedizione gratuita, disponibilità immediata (consegna più veloce prevista per martedì 1 dicembre), nelle colorazioni (Product)Red, azzurro, bianco e nero. In questo caso il taglio è di 90 euro, con possibilità, per chi vuole, di accedere anche alla rateizzazione con CreditLine di Cofidis. Offerta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Il prezzo12scende ancora oggi 27, in pieno. Se fino a ieri la spesa per il modello da 64GB, che è ancora il taglio di memoria più piccolo, si era attestato sugli 829 euro, con un risparmio di 70 euro sul listino originale, stamane parliamo addirittura del modello da, sceso ad un prezzo perfino inferiore, anche se di 30 euro: 799 euro con spedizione gratuita, disponibilità immediata (consegna più veloce prevista per martedì 1 dicembre), nelle colorazioni (Product)Red, azzurro, bianco e nero. In questo caso il taglio è di 90 euro, con possibilità, per chi vuole, di accedere anche alla rateizzazione con CreditLine di Cofidis. Offerta ...

