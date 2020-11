Ranking FIFA, l’Italia torna nella top 10 (Di venerdì 27 novembre 2020) Ranking FIFA novembre 2020 – Grazie ai successi nell’amichevole con l’Estonia e nelle ultime due gare di UEFA Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, la Nazionale guadagna due posizioni e sale al 10° posto del Ranking FIFA, tornando nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta (agosto 2016). l’Italia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 novembre 2020)novembre 2020 – Grazie ai successi nell’amichevole con l’Estonia e nelle ultime due gare di UEFA Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, la Nazionale guadagna due posizioni e sale al 10° posto delndotop ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta (agosto 2016).L'articolo

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’Italia sale al 10° posto del #RankingFIFA La notizia ???? - daviderizzi3 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? L’Italia sale al 10° posto del #RankingFIFA La notizia ???? - massari_dario : L'Italia torna in TOP 10 del Ranking FIFA per nazionali dopo 4 anni. Ottimo lavoro di @robymancio!! #rankingfifa - walnut_85 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? L’Italia sale al 10° posto del #RankingFIFA La notizia ???? - tuttoatalanta : Italia torna in Top 10 del ranking Fifa per nazionali dopo 4 anni. Guida il Belgio a livello mondiale… -