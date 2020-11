Ranking Fifa | l’Italia torna nella Top 10 dopo quasi 5 anni

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 27 novembre 2020) Grazie ai successi nell’amichevole con l’Estonia e nelle ultime due gare di UEFA Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, la Nazionale italiana, oltre al pass per le Final 4 della Nations League, guadagna due posizioni e sale al 10° posto delndotop ten aquattroe mezzo di distanza dall’ultima volta (era agosto 2016). Inoltreè sesta tra le nazionali europee e sarà quindi testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 in programma a Zurigo il prossimo 7 dicembre. In testa alc’è sempre il Belgio, davanti a Francia e Brasile. L’Argentina scalza l’Uruguay dal settimo posto, mentretop tennove ...