Ranking Fifa, l’Italia torna nella top-10 dopo 4 anni (Di venerdì 27 novembre 2020) l’Italia torna nella top-10 del Ranking Fifa dopo 4 anni. In testa resta sempre lo stesso trio, con il Belgio in prima fila, seguito da Francia e Brasile. Le novità sono, appunto, il rientro dell’Italia e il ritorno del Messico. Belgio: 1780 punti Francia: 1755 Brasile: 1743 Inghilterra: 1670 Portogallo: 1662 Spagna: 1645 Argentina: 1642 Uruguay: 1639 Messico: 1632Italia: 1625 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020)top-10 del. In testa resta sempre lo stesso trio, con il Belgio in prima fila, seguito da Francia e Brasile. Le novità sono, appunto, il rientro dele il ritorno del Messico. Belgio: 1780 punti Francia: 1755 Brasile: 1743 Inghilterra: 1670 Portogallo: 1662 Spagna: 1645 Argentina: 1642 Uruguay: 1639 Messico: 1632Italia: 1625 L'articolo ilNapolista.

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’Italia sale al 10° posto del #RankingFIFA La notizia ???? - DiMarzio : #RankingFIFA | L'#Italia sale in Top 10: un bel regalo nel giorno del compleanno del ct #Mancini - maviatu7 : RT @napolista: #RankingFifa, l’#Italia torna nella top-10 dopo 4 anni In testa resta sempre lo stesso trio, con il Belgio in prima fila, se… - BlunoteWeb : L’Italia sale al 10° posto Ranking FIFA, sarà testa di serie al sorteggio qualificazioni mondiali - Sport_Mediaset : #Ranking #Fifa: #Italia nella #top10 dopo quattro anni, la #Figc esulta. #SportMediaset -